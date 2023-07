Madonna sta ancora male, condizioni critiche: le ultime news

Madonna è ancora in pericolo. Dopo il ricovero in terapia intensiva per una grave infezione batterica la cantante sta ancora male. Stando a quanto riporta Tmz, la 64enne è costretta a letto nella sua casa di New York e le persone del suo entourage pensano che non sia in grado di dare il via al suo tour mondiale che avrebbe dovuto iniziare il 15 luglio da Vancouver. Le condizioni di salute di Lady Ciccone probabilmente si sono aggravate a causa di una febbre che si è protratta per un mese e che è stata taciuta e non curata per non interrompere la preparazione degli show dal vivo.