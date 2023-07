Alino Diamanti e l'affogato al caffè: la gag con la moglie

In vacanza con la sua famiglia Alino Diamanti ha voluto condividere con i suoi follower un divertente aneddoto che coinvolge la moglie Silvia Hsieh, ex conduttrice di Top of the Pops sposata nel 2008 (la coppia ha tre figli). "Alla Silvietta non piace l'affogato al caffè perché si scioglie troppo in gelato - ha raccontato l'ex calciatore - Allora lei, che è un genio, ha preso il gelato e il caffè. Ha detto: "Mangio il gelato e bevo il caffè, il gelato rimane freddo e il caffè caldo". Quindi in pancia è un affogato al caffè".