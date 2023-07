Piqué punge Shakira: "Bisogna saper gestire le crisi di coppia, posso dare lezioni”

Gerard Piqué è tornato a parlare della sua relazione con Shakira e lo ha fatto con sarcasmo feroce, senza preoccuparsi dell'ultima rivelazione della popstar. La cantante ha infatti rivelato di aver scoperto del tradimento dell'ex calciatore dalla stampa, mentre suo padre era ricoverato in terapia intensiva a seguito di un grave incidente. Mesi particolarmente duri per l'artista che oggi cerca di mantenere un rapporto con Piqué solo ed esclusivamente per il bene dei figli Milan e Sasha.