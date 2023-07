Jeff Bezos con la fidanzata Lauren in Italia: i retroscena della vacanza

Le vacanze italiane di Bezos

La coppia è sbarcata in Italia, a Portofino. Ai due promessi sposi, si sono uniti tre adolescenti: i due figli di Lauren Sanchez (avuti dall'ex marito Patrick Whitesell, presidente esecutivo di Endeavor) e (probabilmente) uno dei quattro figli del fondatore di Amazon e dell’ex compagna MacKenzie Scott. Bezos, la futura moglie e i tre adolescenti hanno sfoggiato un look informale e, secondo quanto riportato da Chi, hanno cenato da Puny, il ristorante dei vip in Piazzetta.