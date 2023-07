Britney Spears presa a schiaffi dalla security del fenomeno Nba Wembanyama

Wembanyama, lo staff aggredisce Britney Spears a Las Vegas

Dopo aver riconosciuto Victor, Britney l'avrebbe avvicinato per chiedergli una foto, ma lo staff del 19enne cestista francese, prima scelta assoluta al Draft Nba 2023 e ormai prossimo al debutto, non l'avrebbe riconosciuta. "Britney gli ha dato un colpetto sulla schiena, sulla spalla destra e, ci è stato detto che il direttore della sicurezza del team dei San Antonio Spurs - scrive TMZ - l'ha immediatamente colpita di rovescio, facendola cadere a terra... e facendole cadere gli occhiali". Mentre l'ex stellina Disney sarebbe tornata al suo tavolo quasi senza fare una piega, Damian Smith l'avrebbe poi raggiunta per scusarsi. "Sai com'è quando sei invaso dai fan", le avrebbe detto. Britney avrebbe accettato le scuse ma il suo staff avrebbe poi presentato una denuncia alla polizia. “Le nostre fonti - conclude il portale specializzato - affermano che la vicenda non è stata gestita come un’aggressione criminale, perché i poliziotti hanno stabilito che Smith non stava cercando di ferire Britney Spears, ma piuttosto di difendere Victor Wembanyama”.