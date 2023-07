'Boat jumping', la nuova folle challenge di Tik Tok che spopola in America

Un'altra folle challenge sta diventando sempre più virale su Tik Tok e ha già, purtroppo, causato alcune vittime. La sfida consiste nel saltare da un motoscafo in corsa nella schiuma che si forma sull'acqua a causa dei motori. Il 'Boat jumping' ha già spopolato in America causando però ben quattro vittime in Alabama. L'urto con l'acqua, a grande velolcità, infatti può provocare la rottura imeddiata dell'osso del collo con conseguente annegamento. L'impatto è così forte da essere paragonabile a uno schianto sul cemento.