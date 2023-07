Rom-e, la fiera sull'ecosostenibilità: le novità per un futuro green 

Roma si prepara ad accogliere la terza edizione di Rom-e , il festival dedicato all'ecosostenibilità , alle nuove fonti di energia e alla mobilità intelligente. L'evento, che si terrà presso Villa Borghese e Piazza Mignanelli , proporrà una serie di attività educative e di intrattenimento per un pubblico di tutte le età. L'obiettivo di Rome-2023, programmato per il 7 e 8 ottobre , è quello di replicare il successo delle edizioni precedenti, coinvolgendo le aziende, le istituzioni e il pubblico in un dialogo sul futuro sostenibile.

Rom-e, la rivoluzione green

Rom-e è l'evento fieristico della capitale che porta alla luce le attuali tematiche calde della rivoluzione green nella mobilità e non solo: dalla salvaguardia ambientale alle nuove fonti di energia rinnovabili, dalla transizione energetica allo sviluppo sostenibile. La città, con il suo inestimabile patrimonio culturale e la sua vibrante atmosfera, si prepara a diventare ancora una volta il palcoscenico di un dialogo aperto sul futuro dell'ecosostenibilità, per cui rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano prendere parte a questa rivoluzione verde. Le edizioni precedenti hanno segnato un traguardo importante; infatti, nel 2021 l'affluenza media nel weekend dell'evento ha raggiunto tra i 180.000 e i 200.000 visitatori, dimostrando un interesse crescente per un settore fondamentale per il benessere futuro. Rom-e è un punto di riferimento per le aziende, che vogliono comunicare il loro impegno verso la sostenibilità, e per un pubblico sempre più consapevole e partecipante. Leggi qui per maggiori informazioni sull'evento.

Sport Network, in qualità di organizzatore tecnico e official advisor dell'evento, e la testata Auto, responsabile della gestione del palinsesto e dell'organizzazione delle tavole rotonde, stanno lavorando insieme per rendere Rom-e 2023 un evento memorabile!

Rom-e, le sedi del Festival

Gli scenari incantevoli delle suggestive location di Rom-e 2023, Villa Borghese e Piazza Mignanelli, sono la cornice perfetta per l’evento, che sarà animato da un’atmosfera vibrante ricca di attività istruttive e di intrattenimento. Le strade e i giardini di Villa Borghese saranno trasformati in palcoscenici viventi; su via delle Magnolie, infatti, saranno allestiti stand dedicati alla mobilità elettrica, presentando soluzioni innovative per veicoli a due e quattro ruote.

Rom-e, il programma 2023

Rom-e offre un programma ricco di attività coinvolgenti, tra cui i talk quotidiani e le emozionanti performance degli Psycodrummers, un gruppo di percussionisti che unisce musica e teatro per creare spettacoli unici. L’evento propone l'installazione di biciclette speciali fornite da Pedal Power, che trasformano l'energia cinetica generata pedalando in energia elettrica, promuovendo l'importanza delle energie rinnovabili. Rom-e presta attenzione anche ai più piccoli, attraverso la creazione di attività per bambini realizzate in legno e decorate con colori ecologici, che rappresentano una forma di apprendimento divertente e interattiva.

Il festival ha rinnovato la partnership con l'Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, che fornirà l'allestimento verde per l'evento e distribuirà piantine alla cittadinanza, promuovendo la sostenibilità e la biodiversità urbana.

Rom-e è orgoglioso, poi, di annunciare la rinnovata partnership con RDS, la Radio Ufficiale dell'evento, che dimostra una sensibilità particolare verso il tema della sostenibilità. RDS ha istituito un dipartimento dedicato a Green & Innovation e si impegna attivamente in progetti volti a un futuro più sostenibile. Inoltre, l'evento è stato patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e si attende la conferma del patrocinio da parte del Comune di Roma Capitale e dell'Università Sapienza.

Infine, l'evento prevede un convegno che si terrà alla Casa del Cinema, dove saranno affrontati temi specifici legati all'ecosostenibilità.

Non mancare al raduno ecologico più vivace della Capitale!