Myllennium Award 2023: premiati 32 giovani talenti under 30

Si sono distinti 32 giovani da tutta Italia per i loro progetti a forte innovazione e scalabilità, nonché per la loro motivazione e curricula, per ciascuna delle 10 categorie in gara. I protagonisti si sono alternati sul palco, chiamati a ritirare il meritato riconoscimento dal giornalista e presentatore Pierluigi Pardo con la gentile e amichevole partecipazione di Andrea Delogu.

Completamente al femminile la sezione MySPORT: le vincitrici sono tutte ragazze, per questa sezione degli Award creata in collaborazione con la Commissione Nazionale Atleti del CONI. MySPORT premia i giovani atleti che presentano il proprio progetto in ambiti quali imprenditoria, saggistica, formazione e comunicazione. Il premio per la Saggistica sul tema della “rivincita sportiva” è andato a Beatrice Cocciò e Flavia Verona. Beatrice, laureata in psicologia con lode, è una giovane atleta classe ’97 che fa parte della squadra trentina di pattinaggio sincronizzato sul ghiaccio “Ice On Fire”. Selezionata nel programma TOPSport dell’Università di Trento a sostegno della dual career di studenti-atleti di alto livello dall’anno accademico 2019-2020, è vicecampionessa italiana assoluta di pattinaggio sincronizzato sul ghiaccio. Flavia, invece, è laureata in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali. Venticinquenne romana campionessa europea di kickboxing nel 2018, vicecampionessa mondiale nel 2019, vicecampionessa europea nel 2022 e campionessa italiana dal 2017 al 2022, ha ricevuto la Medaglia d’Argento al Valore Sportivo CONI per gli anni 2019-2021. Le due ragazze avranno così modo di pubblicare i propri racconti con LAB DFG EDITORE.

Sempre nella categoria MySPORT, il premio Formazione lo ha ricevuto Stefania Pirozzi, ragazza trentenne nata a Trieste, laureata triennale in management dello sport con una tesi intitolata “La Donna e i Giochi Olimpici”. L’atleta è specializzata in nuoto e nuoto pinnato sui 200 e i 400 metri. Campionessa italiana 2018 e 2019 di nuoto pinnato, ha ricevuto una stella d’argento e una di bronzo al merito sportivo. A lei la possibilità di intraprendere il Master in Management dello Sport presso la Luiss Business School.

Storie di successo, come le tante che si sono susseguite durante il Myllennium Award. Un’occasione per valorizzare i nostri giovani e offrire concrete opportunità per il loro futuro, come ha dichiarato Paolo Barletta, Presidente e fondatore del Myllennium Award: “Per trattenere i talenti c’è bisogno di saperli “ascoltare” e, quindi, valorizzare. I 32 giovani che oggi premiamo rappresentano il nostro Paese, dal nord al sud. Creare condizioni migliori per poter costruire un percorso di carriera è oggi un tema di grande attenzione nell’agenda politica. Abbiamo scelto come parola chiave l’“ascolto” perché è il primo passo per capire davvero come poter impostare un progetto efficace a supportarli nel loro futuro. In nove anni dalla nascita del Premio nelle oltre 5000 mila candidature ricevute abbiamo visto come è cresciuta e, allo stesso tempo, cambiata l’attenzione della nuova generazione nelle differenti categorie, che rappresentano poi il mercato del lavoro. A ognuna abbiamo deciso di dare il giusto palcoscenico premiando l’eccellenza che contraddistingue il nostro “saper fare” attraverso progetti che legano tradizione e innovazione e che, soprattutto, raccontano molto di come il mondo sta cambiando. A loro non solo vogliamo dare ascolto ma anche dare una voce e una strada per permettere di farli crescere, a beneficio di tutti”.