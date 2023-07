Florida, catturato a mani nude un pitone birmano di 6 metri

Catturato ad ovest di Miami il pitone birmano più lungo mai documentato nello Stato della Florida. L'impresa è riuscita al 22enne Jake Waleri che, con l'aiuto di un amico e rigorosamente a mani nude, ha afferrato l'animale per il collo fino a sottometterlo.

Un pitone lungo 6 metri catturato in Florida

Il rettile, lungo quasi 6 metri e pesante 57 chili, si trova attualmente al Southwest Florida Conservancy, dove viene esaminato dagli scienziati. Secondo gli esperti, il pitone ha probabilmente già deposto circa 100 uova. Questi serpenti sono endemici del sud-est asiatico e sono considerati una specie invasiva in Florida.

Il pitone birmano del Sud-Est Asiatico

Il pitone birmano, portato dal Sud-Est Asiatico alla fine del secolo scorso, ha trovato un ecosistema perfetto per riprodursi nelle Everglades, una vasta zona umida subtropicale nel sud della penisola. Questo serpente costrittore non ha predatori naturali e si nutre di altri rettili, uccelli e mammiferi come i procioni.