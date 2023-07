Jovanotti, brutto incidente a Santo Domingo: fratture a spalla e femore

ROMA - Brutto incidente in bicicletta per Jovanotti: il rapper, in vacanza a Santo Domingo con la moglie, ha riportato la frattura della clavicola e del femore. È stato lo stesso Lorenzo Cherubini a raccontare la disavventura in un video pubblicato su TikTok dal letto di ospedale: "Fa un male bestiale - sottolinea il 56enne romano -. Domani forse mi operano, devono mettere un chiodo in titanio. E' una operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po' di tempo ma sono vivo e sto bene".