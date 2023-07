Barbara D'Urso, il periodo no continua: ha perso in Tribunale contro Er Faina

È un periodo non facile per Barbara D'Urso. La presentatrice è stata fatta fuori da Mediaset - non condurrà più Pomeriggio 5 - e di recente ha perso pure in Tribunale la causa contro Er Faina, visto qualche anno fa a Temptation Island. Quest'ultimo, vero nome Damiano Coccia, aveva definito la conduttrice "imbecille" in un video sui social network. Appellativo che aveva spinto Carmelita ad agire legalmente nel 2019.