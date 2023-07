Un marinaio e il suo cane salvati dopo due mesi alla deriva nel Pacifico

Sta facendo il giro del mondo la storia di Tim Shaddock, il 51enne che è stato tratto in salvo da un peschereccio messicano. Con l'uomo il suo cane, di nome Bella: i due hanno trascorso un paio di mesi alla deriva nell'Oceano Pacifico mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana. Lo scorso aprile l'ex informatico australiano, in compagnia del fidato quattrozampe, ha lasciato il Messico per la Polinesia francese a bordo di una barca. Partito dalla città di La Paz, avrebbe dovuto compiere un viaggio di seimila chilometri. Durante la navigazione, però, una tempesta ha danneggiato l'imbarcazione , mandandola alla deriva nel vasto e ostile Oceano Pacifico settentrionale.

La sopravvivenza e il salvataggio

A causa del maltempo che ha distrutto la sua imbarcazione Tim si è ritrovato senza radio, radar, strumenti di navigazione, avvolgiranda, verricelli e altri dispositivi indispensabili per la traversata. Lui e il suo cane sono rimasti in balia dell'oceano per due mesi, fino a quando un peschereccio messicano non li ha trovati per caso. Il marinaio è dimagrito parecchio ma è in buone condizioni. Ha spiegato che è riuscito a sopravvivere grazie ai suoi attrezzi da pesca. Ha inoltre evitato le scottature riparandosi sotto il baldacchino della sua barca e ha bevuto acqua piovana.