La figlia di Mihajlovic: "Al mio matrimonio molti invitati non hanno fatto il regalo"

Virginia Mihajlovic contro alcuni invitati al suo matrimonio

"Cose strane successe alle nozze? Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo. - ha raccontato Virginia Mihajlovic su Instagram - E che sia chiaro, non è per il regalo in sé ma l'educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche ad una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio... e sono state anche molte... che figuraccia. Per il resto è stato tutto bellissimo".