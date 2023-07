Tiziano Ferro verso l'operazione, fan spaventati: il messaggio social

Con un nuovo messaggio sui social, Tiziano Ferro rassicura tutti i suoi fans sulle sue condizioni. Il cantante ha annunciato nei giorni scorsi di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per un nodulo alle corde vocali. “Ho letto tutti i commenti, voglio rassicurare anche le persone che mi hanno scritto, non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità. Per me l’unica cosa importante era fare il tour e il tour è stato bellissimo, non lo dimenticherò mai”.