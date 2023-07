Shakira, nuova inchiesta per presunta evasione fiscale in Spagna

Nuove grane per Shakira . Un tribunale catalano ha aperto, su istanza della procura, una causa per accertare due casi di frode fiscale da parte della popstar colombiana, risalenti al 2018. Nello specifico, vengono contestate all'ex compagna di Gerard Piqué , che per anni ha vissuto a Barcellona per amore dell'ex calciatore dal quale ha avuto i figli Milan e Sasha, irregolarità nel pagamento dell'Irpef e dell'imposta sul patrimonio.

Shakira è indagata per frode fiscale: la replica

Shakira è già alle prese con una prima causa per possibile frode fiscale, che sarebbe stata commessa tra il 2012 e il 2014: un caso per cui andrà a processo a partire dal prossimo novembre. La procura ha chiesto 8 anni e due mesi di carcere. "Come già affermato in numerosi occasioni, Shakira sostiene di aver sempre agito a norma di legge e con la consulenza dei migliori esperti fiscali": è la replica della star, affidata a un comunicato dei suoi legali, alla notizia di una nuova causa per possibile frode fiscale aperta contro di lei in Spagna.

Shakira oggi non vive più in Spagna dopo l'addio a Piqué

Nella nota è stato inoltre specificato che Shakira è residente a Miami, dove si è trasferita dopo aver vissuto per anni a Barcellona. In aggiunta, i legali della cantante hanno ribadito che la loro assistita non ha ancora ricevuto avviso formale dell'apertura di una nuova causa da parte della giustizia spagnola, che è incentrata su possibili irregolarità risalenti al 2018.