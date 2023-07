Sport Network: la concessionaria pubblicitaria dedicata allo sport  

Sport Network: la raccolta pubblicitaria

Sport Network si presenta come una grande realtà industriale e un potente hub comunicativo in continua crescita ed evoluzione. Complessivamente la concessionaria organizza la raccolta pubblicitaria online e offline di 6 quotidiani, 8 periodici, 8 radio locali ,18 siti web, 22 reti televisive e 23 eventi (maratone, premi prestigiosi e fiere). Si tratta di un B2B che lavora per creare sinergie uniche tra le aziende e il mondo dello sport, permettendo agli inserzionisti di raggiungere un pubblico specifico e di associare i propri marchi a media ed eventi di rilievo nel panorama sportivo e non solo. Tra le testate più lette in tutto il territorio nazionale, oltre Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, ci sono quelle sportive-motoristiche, appartenenti alla Conti Editore: Auto, Autosprint, Inmoto, Motosprint e Guerin Sportivo.

Leggi qui per ulteriori informazioni sui brand di Sport Network.

Sport Network e la mission legata allo sport

Sport Network è l’unica concessionaria italiana ad avere una mission del tutto interconnessa e correlata al mondo dello sport, presentando una forma di comunicazione organizzativa e integrata capace di aggregare tipologie di pubblico diverse rispetto a target, brand, contenuto e progettualità. Ferruccio Belloni è a capo della direzione commerciale, un esponente di spicco del panorama che vanta una grande esperienza nei più grandi gruppi editoriali, capace di apportare e trasmettere alte competenze a tutto il team. La scelta di focalizzare l’attività nel settore sportivo nasce dalla ferma considerazione che lo sport, sia inteso come agonismo tradizionale, sia come “stile di vita” ed impiego del tempo libero, rappresenti uno strumento di comunicazione aziendale fondamentale. La passione sportiva da sempre genera una forte attrazione emotiva, e nello stesso tempo, un’implicazione più pragmatica, perché le stesse manifestazioni si trasformano sempre in enormi aggregatori sociali, supportate da fasce di pubblico ampie e trasversali.

Sport Network, eventi online e internazionali

Sport Network non si limita solo alla vendita di spazi pubblicitari, ma offre anche servizi di pianificazione e organizzazione di eventi di vario genere. Tra questi vi sono fiere, esposizioni, premi, riconoscimenti, maratone sportive, competizioni famose e molte altre iniziative. Queste eventi costituiscono un mezzo strategico ed efficace per aumentare la visibilità del brand, coinvolgere il pubblico, suscitare interesse e promuovere i servizi e la notorietà delle aziende. L'esperienza di Sport Network nel campo degli eventi consente di creare occasioni uniche e coinvolgenti, fornendo un vantaggio competitivo alle realtà aziendali che desiderano ottenere risultati significativi nella loro attività di marketing e promozione.

Per maggiori informazioni sugli eventi gestiti da Sport Network clicca qui!