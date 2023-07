Uomini e Donne, Francesca Del Taglia offesa per quel dettaglio sulla scollatura

Francesca Del Taglia , ex corteggiatrice di Uomini e Donne , è finita al centro di alcune critiche dopo aver condiviso sui social network alcune foto in bikini. Molti utenti hanno notato sullo sterno un bozzo. Una protuberanza che ha scatenato alcuni haters, che hanno accusato l'ex compagna di Eugenio Colombo di aver esagerato con la chirurgia estetica. "Terza te***", ha tuonato qualcuno. Critiche feroci che hanno spinto la diretta interessata a reagire...

Uomini e Donne, la risposta di Francesca Del Taglia

"È una malformazione allo sterno. Un po’ di sensibilità a volte non guasterebbe", ha risposto piccata Francesca Del Taglia su Instagram. Qualche anno fa l'ex volto di Uomini e Donne spiegò in tv di essere stata costretta a rifarsi il seno a causa di una malformazione presente già dalla nascita ma aggravatasi dopo aver messo al mondo il suo primogenito. Un problema che non le consentì di allattare il piccolo Brando: da qui la scelta di ricorrere alla chirurgia estetica.