Georgina Rodriguez travolta dalle onde: "Quando ti credi..."

Vacanze al mare per Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo ha condiviso su Instagram un divertente video in cui viene travolta dalle onde. "Quando ti credi invincibile", ha scritto ironicamente l'influencer, che ha sfoggiato un sensuale due pezzi.

Georgina Rodriguez travolta dalle onde: i fan apprezzano

Il filmato è piaciuto ai follower, che l'hanno apprezzata in una veste più naturale e selvaggia. "È la prima cosa naturale che ho visto in lei da quando è un personaggio pubblico", ha scritto una follower. "Finalmente un video in cui mostra la sua semplicità", ha commentato qualcun altro.