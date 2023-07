Twitter cambia logo e nome: i post di Elon Musk che lo fanno presagire

Twitter diventa X? Ecco perché

La scelta del nuovo, probabile, logo di Twitter riguarda i gusti imprenditoriali (e non solo) di Elon Musk: la 'X' potrebbe far riferimento alla Model X di Tesla a Space X, la società di esplorazione spaziale fondata proprio dal 52enne imprenditore fino alla X.AI, startup dedicata all'intelligenza artificiale. Ci sarebbe anche un'ispirazione di Muak legata agli affetti familiari: l'ultimo figlio dell'imprenditore si chiama infatti 'X Æ A-12'.

Twitter cambia logo e...funzioni?

La rivoluzione di Twitter non ha a che fare con una mera strategia di marketing: risale a pochi mesi fa il cambio della ragione sociale di Twitter in X Corp. Queesto perché Twitter non sarà più un 'semplice' social network ma muterà la sua natura in un 'everything app', sulla falsa riga di 'WeChat' in Cina: uno strumento che non si limita alla sola messaggistica ma si amplia ai pagamenti e a tante altre (e innovative) funzioni.