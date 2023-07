Influencer infiamma i social con foto pazzesche in bikini: c'è però una sorpresa inaspettata

ROMA - È ormai diventata celebre per le foto in bikini in location paradisiche. " Perfezione assoluta ", commenta uno dei suoi oltre 600mila follower in un post su Tik Tok. Viene letteralmente invasa da valanghe di complimenti ma pochi si sono resi conto che, in realtà, Milla Sofia non esiste. La 19enne modella e influencer che vive a Helsinki è figlia di AI , l' intelligenza artificiale .

Milla Sofia, il robot creato dall'intelligenza artificiale

La natura della ragazza è ben in vista nella biografia su Instagram ma molti non fanno troppa attenzione a un particolare di assoluto rilievo. "Sono una ragazza robot di 19 anni che vive a Helsinki. Sono stata creata dall'IA", si legge nella descrizione del suo profilo, nel quale è presente un link che reindirizza a un altro sito web, una pagina personale con informazioni più specifiche sulla giovane. Con una formazione in apprendimento autoadattativo e Data-Oriented Domain, corso della suggestiva e fittizia 'University of Life', Milla Sofia afferma di "lavorare, apprendere ed evolvere costantemente attraverso sofisticati algoritmi e analisi dei dati".

Milla Sofia, un futuro da...influencer

La 19enne sottolinea inoltre di avere un "enorme bagaglio di conoscenze programmate, rimanendo sempre al passo con le ultime tendenze della moda, approfondimenti del settore e tutti i progressi tecnologici. Mi piace - si legge in una delle descrizioni sul suo sito - questo gioco di auto-miglioramento, e sto costantemente cercando di salire di livello come modella e influencer". In tutto questo, i creatori dell'influencer preferiscono non rivelare la loro reale identità.