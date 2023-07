Perché le foto di Natalia Paragoni nuda col pancione fanno discutere

Natalia Paragoni al centro della bufera per una serie di foto in cui si mostra nuda col pancione. L'influencer e modella ha voluto salutare così la gravidanza: di recente è diventata mamma della piccola Ginevra, nata dal rapporto con Andrea Zelletta , l'ex tronista oggi deejay affermato conosciuto qualche anno fa a Uomini e Donne . "Bye bye pancia", ha scritto Natalia su Instagram, attirando così molteplici critiche alle quali ha preferito, almeno per il momento, non replicare.

Uomini e Donne, le foto di Natalia Paragoni nuda con la pancia

Tantissimi follower non hanno apprezzato gli scatti di Natalia Paragoni. "Queste foto non hanno senso", ha commentato qualcuno. "Un conto sono foto in costume, in set fotografico con un bel tema estivo, ma in questo modo si rasenta la volgarità assoluta. Un giorno la figlia vedrà la madre nuda sui social…", ha evidenziato un'altra utente. "Allora capisco tutto: il bel periodo, la gravidanza, il corpo che cambia, il futuro allattamento ma, perché mostrare una foto nuda del tutto solo per far notare il pancione?", hanno aggiunto altri.

Uomini e Donne, c'è chi difende Natalia Paragoni tutta nuda

Tra tante critiche c'è anche chi ha scelto di difendere Natalia Paragoni e la sua libertà di esprimersi come vuole: "Chi si scandalizza per un corpo nudo femminile e non capisce la sua bellezza… mentalmente non lo capirò mai! Sei bellissima e per niente volgare. La volgarità è una cosa intrinseca, se una persona la possiede non se ne libera nemmeno quando è perfettamente vestita. La trasuda. In questi scatti vedo solo purezza, nel tuo corpo vedo solo incanto. Il problema, al limite, sta negli occhi che guardano".