Sport Network, i servizi offerti: display adv, print adv e co-branding 

Servizi Sport Network: Display Adv

L'internet advertising è ormai una delle componenti essenziali del media mix dell’impresa, in costante evoluzione. Il display advertising è una forma di pubblicità online estremamente efficace, capace di generare, costruire e aumentare la consapevolezza del marchio, di esprimerne la brand identity e di potenziare i contatti e le conversioni da parte degli utenti. L’obiettivo è colpire il potenziale cliente e portarlo a navigare direttamente sul sito del marchio, per trasformarlo in un acquirente fedele.

Clicca qui per scaricare le specifiche tecniche dei formati pubblicitari erogati sui siti del gruppo Sport Nertwork

Servizi Sport Network: Co-branded

Sport Network realizza progetti ed eventi in completa sinergia e interconnessione con i propri partner, dedicandosi anche a pratiche di co-branding. Quest’ultimo è una strategia di estremo valore con la quale due brand iniziano a collaborare insieme, aprendosi una strada di infinite possibilità fatta di potenziamento dell’ awareness e intercettazione di nuovi target di audience. Sfruttando le competenze e le risorse complementari delle aziende partner è possibile creare un'esperienza interessante e memorabile per i consumatori.

Richiedi informazioni sul sito. Clicca qui!

Servizi Sport Network: Print Adv

Sport Network gestisce la raccolta pubblicitaria su quotidiani, riviste, periodici. Sono molti gli inserzionisti che scelgono l’autorevolezza e la notorietà delle sue testate editoriali sportive e non. La carta non ha perso e offre ancora oggi grande immediatezza in termini di impatto e potere comunicativo; infatti, la pubblicità tra le sue pagine crea effetti coinvolgenti che implicano la messa in gioco di tutti gli elementi sensoriali.

Scopri su Sport Network tutti i formati pubblicitari per ognuno dei brand. Vai qui!

Sport Network, i brand

Di seguito si elencano alcuni dei brand del B2B più autorevole nel mondo dello sport:

Corriere dello Sport

Tuttosport

Guerin Sportivo

Motosprint

InMoto

Auto

Motosprint

Il Fatto Quotidiano

Il Giornale

Italo Magazine

Il Tempo

Vai sul sito per consultare tutta la gamma dei brand!