La vita eterna è possibile, un verme risvegliato potrebbe essere la chiave

Lo studio che regala una speranza anche all'uomo

Secondo lo studio del Dna di tali vermetti, che appartengono a una specie ancora sconosciuta, il loro letargo, chiamato criptobiosi, è in grado di bloccare tutti i processi metabolici per adattare l'organismo a qualsiasi situazione. Non solo, il segreto della loro sopravvivenza potrebbe in futuro essere applicato anche agli uomini. Come? Ad esempio "mettendo in pausa" una malattia, sperando che nel frattempo venga sviluppata una cura. Un'ipotesi ora remota ma che in un futuro prossimo potrebbe davvero essere la chiave dell'immortalità.