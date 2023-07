Furia Cardi B: scaglia il microfono contro un fan che l'aveva bagnata

LAS VEGAS (STATI UNITI) - Cardi B perde la testa: in un video diventato virale su Tik Tok, si può notare la rapper americana intenta a intonare la sua hit del 2018, 'Bodak Yellow'. Un momento di svago e spensieratezza che lascia presto spazio al nervosismo e a propositi di violenza. Un fan, vicinissimo al palco, le lancia addosso della birra. Dopo alcuni attimi di stupore e incredulità, Cardi B perde le staffe, reagendo in malo modo: ecco come.