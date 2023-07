Assurdo, dopo il disastro del Titan il co-fondatore vuole mandare le persone su Venere!

Dopo la tragedia del Titan in cui sono morte cinque persone l'OcenGate non si ferma. Il co-fondatore Guillermo Sohnlein (l'altro, Stockton Rush, è morto nell'implosione) ha annunciato che tra i suoi progetti futuri c’è quello di inviare mille persone a vivere in una colonia galleggiante su Venere. Il tutto entro il 2050. "Dimenticate OceanGate. Dimenticate Titan. Dimenticate Stockton. L’umanità potrebbe essere sull’orlo di una grande svolta e non trarne vantaggio perché noi, come specie, verremo chiusi e respinti nello status quo", ha dichiarato a Business Insider.