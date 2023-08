Diventare Mourinho, ancora una presentazione di successo

Grande successo mercoledì 2 agosto a Atri, in provincia di Teramo, dove in piazza Duomo il nostro direttore, Ivan Zazzaroni, ha presentato il libro “Diventare Mourinho”. Alla serata, che concludeva la rassegna “Incontri d’autore” hanno partecipato oltre 300 persone, la maggior parte delle quali tifava Roma. Tutti hanno voluto sentire dal vivo aneddoti riguardanti Mourinho e il libro che racconta uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Il tutto in una cornice storica, a pochi giorni dal via della terza stagione di José sulla panchina giallorossa.