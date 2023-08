Bill Gates, dopo il Covid fa una nuova previsione: "Ucciderà milioni di persone"

Bill Gates ha fatto un'altra previsione e questa volta l 'allarme è di quelli da bollino rosso . Non è la prima volta che Gates in qualche modo "predice il futuro" prima con la pandemia Covid, poi parlando di come l'intelligenza artificiale potrebbe influenzare il mondo del lavoro . Questa volta il co-fondatore di Microsoft ha voluto mettere in guardia la popolazione.

La nuova previsione di Bill Gates

Il miliardario è particolarmente preoccupato dal fatto che l'intelligenza artificiale sia "l'ultima spinta" per far rivivere una catastrofe nucleare come quella di Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Per Gates c'è un rischio legato a livello globale: "una corsa agli armamenti attraverso la quale l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per progettare e lanciare attacchi informatici contro altri paesi", scrive nel suo blog personale, 'Gates Notes'. Non solo, tutto questo potrebbe quindi scatenare una 'guerra fredda' a livello gobale che potrebbe mettere a serio rischio la vita di milioni di persone.