Tananai, assurda caduta dal palco durante il concerto: le sue condizioni

Incidente sul palco per Tananai, durante il suo concerto in Versilia. Il cantante si trovava all’Arena di Cinquale, in provincia di Massa, ed è caduto dal palco. Come si può vedere nei numerosi video postati sul web, Tananai stava camminando sul palco mentre cantava, senza accorgersi che stava per superare il limite. La camminata del cantante è infatti terminata con una caduta in platea.