Bill Gates rivela l'errore più grande della sua vita

Bill Gates ha svelato l'errore più grande della sua vita, commesso quando era più giovane. In una puntata del suo podcast dal titolo Unconfuse Me with Bill Gates, il fondatore di Microsoft ha ricordato l'importanza del sonno sulla qualità della vita. Il 67enne ha ammesso che tra i 30 e i 40 anni era solito vantarsi, sbagliando, di quanto riuscisse a dormire poco.