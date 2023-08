Aurora Ramazzotti dorme con il figlio, piovono critiche: lei risponde così

Aurora Ramazzotti al centro di nuove critiche per l'ultima foto che la ritrae insieme al figlio Cesare, nato lo scorso marzo. Nell'immagine postata su Instagram si vede la giovane conduttrice, primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker , che dorme sul letto abbracciata al neonato. "Pisolini estivi", ha scritto Aury, scatenando però la polemica.

Aurora Ramazzotti, il pisolino con il figlio Cesare fa discutere

Molti utenti hanno fatto notare che dormire in questo modo "è pericoloso". “Dovresti mettere un cuscino dalla parte opposta e lui dovrebbe stare dalla parte interna del letto”, ha suggerito qualcuno. Non è tardata ad arrivare la risposta di Aurora Ramazzotti: "Disclaimer: se avete figli sapete che ci sono delle volte in cui ci si addormenta e basta. Tranquilli, di solito dorme nella culletta”.