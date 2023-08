Gli esperti e il punto interrogativo nello spazio: "Ecco cosa significa"

Incredibile immagine scattata dal telescopio James Webb di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Canadese: un punto interrogativo che appare non lontano da due giovani stelle in formazione distanti 1.470 anni luce, nella costellazione della Vela, chiamate Herbig-Haro 46/47. Non è chiaro il suo significato, al momento ci sono solo ipotesi come quella suggerita al sito Space.com da alcuni esperti dello The Space Telescope.