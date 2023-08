Lotta tra Musk e Zuckerberg, location annunciata: "Ho parlato con la Meloni"

Elon Musk ha confermato che il combattimento con Mark Zuckerberg, di cui tanto si parla nell'ultimo periodo, si farà. "L'incontro sarà gestito dalle fondazioni mie e di Zuck (non UFC). Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Tutto ciò che verrà inquadrato sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno. Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica", ha scritto il patron di Tesla su X (ex Twitter), tirando così in ballo Giorgia Meloni e Gennaro Sangiuliano.