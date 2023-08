Michela Murgia, oggi i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma alle 15.30

La madre di Michela Murgia assente ai funerali: il motivo

Costanza Marongiu, la madre di Michela Murgia, non sarà presente ai funerali della scrittrice morta per un tumore al quarto stadio: "Le mie gambe sono quelle che sono", ha spiegato al Corriere della Sera. L'ultimo incontro tra le due è avvenuto un anno fa a Cagliari: "I figli nascono con le ali e poi volano via, nessuna mamma ha il diritto di fermarli". Una settimana fa l'ultima chiacchierata al telefono: "Mi ha detto che stava bene, che era serena. E che preferiva spostarsi a casa sua, morire a casa e non all'ospedale. E perché mi dici questo?, ho chiesto. E lei: mamma lo sai, può capitare in qualsiasi momento. Ecco, per me Michela non è andata via: lei è ancora qui".