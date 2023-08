Scandalo Segre-Seymandi: arriva la rivelazione del dj della festa

La scandalosa festa di fidanzamento tra Massimo Segre e Cristina Seymandi continua a fare notizia. Questa volta ha rilasciato interessanti dichiarazioni il dj del party che, al termine del controverso discorso dell'avvocato, ha fatto partire World, hold on, la hit musicale di Bob Sinclair. Una scelta che ha fatto sorridere molti visto che tra le strofe recita "open your heart, what do you feel?", ovvero "apri il tuo cuore, cosa senti?". Parole che sembrano proprio indirizzate al mancato sposo, che si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la sua ormai ex fidanzata.