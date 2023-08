Giorgia Soleri in topless a Stromboli: dopo Damiano è più sexy che mai

Giorgia Soleri più sensuale che mai sui social network dopo la rottura con Damiano David dei Maneskin . L'attivista e influencer ha condiviso su Instagram alcuni scatti sexy della sua vacanza a Stromboli, non esitando a mostrarsi in topless (seppur di spalle). Tantissimi i commenti positivi dei fan, un follower ha anche scritto: "Il vulcano sei tu".

Giorgia Soleri single dopo l'addio a Damiano dei Maneskin

Se Damiano David ha già ritrovato l'amore tra le braccia di Martina Taglienti, Giorgia Soleri è ancora single e molto concentrata su se stessa e sulla sua famiglia. Di recente il padre della 27enne è stato operato d'urgenza. Un grande spavento per Giorgia che non ha mai avuto un buon rapporto con il genitore e sperava di non riuscire a chiarire in tempo.