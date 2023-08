Ciclista paralimpico premiato con un orologio da polso: la reazione è geniale

GLOSGOW (Scozia) - Un campione nello sport e nella vita. Si chiama Ricardo Ten , è spagnolo, ha 47 anni. E ai Mondiali di ciclismo di Glasgow ha vinto quattro ori , risultando un ciclista paralimpico fuori dal comune. La premiazione di Ten è divenata virale in un attimo: gli organizzatori, infatti, gli hanno consegnato un orologio da polso . Piccolo dettaglio: lo spagnolo da giovane ha subito un grave incidente e ha perso le braccia (amputate fino al gomito) e una gamba. Le polemiche sono esplose in pochi attimi . Ma Ten ha risposto da campione alle critiche che hanno coinvolto i vertici del Mondiali di Glasgow.

Ciclista paralimpico e l'orologio, vince l'ironia

Il ciclista paralimpico ha postato un video divertente sul suo profilo Twitter, utile per placare la bufera social. «Grazie per aver creduto in questo super mondo dell'inclusione», ha scritto Ten, impegnato nella clip a rispondere con un sorriso a chi gli chiedeva che ore fossero mentre mostrava l'orologio al moncone del braccio sinistro. Chapeu.