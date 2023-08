Lo Cicero, tragedia sfiorata: "Follia totale, vivi per miracolo"

Attimi di paura per Andrea Lo Cicero. L'ex rugbista, visto all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi con Ilary Blasi, è rimasto coinvolto in un incidente sulla Cassia bis, a Roma. Quattro auto si sono scontrate, cinque le persone ferite di cui una in gravi condizioni che è stata trasportata in ospedale. Lo Cicero era in sella alla sua moto. Su Facebook ha scritto: "Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contromano sulla Cassia veientana. Follia totale". Nei commenti ha poi risposto ad un follower: "Ero in moto e sono riuscito a evitare la vettura ma dopo di me c'erano 6 macchine".