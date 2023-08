Chiara Nasti e la bruciatura sul fianco: incidente per Lady Zaccagni

Incidente domestico per Chiara Nasti, la moglie di Mattia Zaccagni. L'influencer napoletana ha mostrato sui social network, dove è seguita da ben due milioni di follower, una bruciatura sul fianco. "Stavo facendo il brodo vegetale per Thiago e mi è colato tutto sulla pancia, era davvero incandescente (mi ha fatto un male!)", ha raccontato la 25enne che, nonostante una vita piena di agi e lussi, è una madre molto presente per il suo bambino, come assicurato anche da una fan che ha incontrato Chiara in vacanza. Il piccolo Zaccagni compirà un anno il prossimo novembre.