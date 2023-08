Il padre di Mahmood furioso: "Adesso cambi il cognome"

"Mi fa star male sentire da lui che l’ho abbandonato", inizia così lo sfogo di Ahmed Mahmoud, il padre del cantautore Mahmood, in un'intervista a Il Giorno, nella quale ha dato la sua versione sul rapporto con il figlio. "È vero che mi sono rifatto una vita, ma non ho mai abbandonato Alessandro : ci sono foto di noi due al parco, in momenti di vacanza, in diverse occasioni, anche in Egitto. Andavamo a mangiare fuori insieme, è anche venuto a casa mia quando vivevo a Trezzano sul Naviglio, ha preso in braccio la sua sorellina (che ho avuto da un’altra donna) che ora ha 11 anni e mezzo. La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo".

Le rivelazioni del padre di Mahmood

Il 63enne ora vive con la sua quarta moglie e non sente il figlio da circa un anno. Ha inoltre ammesso di voler riallacciare i rapporti con il figlio e di volergli molto bene, eppure c’è una cosa che non gli va giù: "Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale". A quanto pare ha pure provato a chiederglielo "ma mi ha risposto di no. E sto valutando se rivolgermi a un legale".

'Soldi' di Mahmood parla del padre

Diverse canzoni del repertorio di Mahmood parlano del difficile rapporto con il padre egiziano. In primis 'Soldi', brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019. Il pezzo è nato dalla frase in arabo waladi habibi ta’aleena ('figlio mio, amore, vieni qua'): "Era con quelle parole che papà mi chiamava per tornare a casa quando, bambino, giocavo nel parchetto di Gratosoglio. Ho scritto 'Soldi' perché avevo bisogno di fissare i ricordi di qualcosa che poteva andare meglio”, ha detto una volta l'artista.