Trump torna su X (ex Twitter) con la sua foto segnaletica: Musk commenta

Dopo due anni di silenzio Donald Trump è tornato su X (l'ormai ex Twitter) postando la sua storica foto segnaletica, scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna per una quarta incriminazione, accompagnata dal messaggio: "Interferenza elettorale. Mai arrendersi!". È il primo post dall'8 gennaio 2021, dopo la sospensione del suo account da parte di Twitter, motivata dal timore che avrebbe incitato ulteriore violenza in seguito all'assalto a Capitol Hill. Il suo account era poi stato ripristinato lo scorso novembre grazie a un sondaggio indetto da Elon Musk sulla piattaforma, poco dopo aver rilevato la società.