Morgan furioso: il cantante litiga col pubblico dopo il concerto

Perché Morgan ha insultato il pubblico

Tutto è iniziato quando Morgan si è infastidito per un gruppo di spettatori che lo avrebbero disturbato e rivolgendosi a loro ha iniziato la sua invettiva-monologo: "Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel 1946". Ma la situazione è degenerata con l'ex leader dei Bluvertigo che dal palco ha iniziato a lanciare invettive contro i singoli spettatori.

Botta e risposta tra Morgan e il pubblico

Il botta e risposta tra Morgan e il pubblico è andato avanti per circa mezz'ora, in un progressivo e sempre più aggressivo scambio di insulti. Qualcuno ha accusato Castoldi di aver fatto morire due volte Battiato cona la sua esecuzione. E anche in questo caso il giudice di X Factor ha ribattuto: "Battiato è morto con me? Se tu osi dire questo sei una presuntuosa".

Il duro sfogo di Morgan contro il pubblico

“No, io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, sia chiaro. - il duro sfogo di Morgan - Avete avuto troppo, perle ai porci si chiamano queste. Se non se ne vanno quei dementi io non canto. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni! Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”.