Loredana Bertè: "Vittima di un bastardo che mi ha violentato a Torino"

Dopo gli stupri di Palermo e Caivano, Loredana Bertè ha voluto lanciare sul palco di Palmi (Reggio Calabria) un messaggio contro la violenza sulle donne raccontando la sua personale esperienza. "Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentato, massacrata di botte e lasciata su una strada del c***o a Torino . – ha detto con rabbia la Bertè – Ogni sei ore un femminicidio per non parlare degli abusi. Per questo ho smesso di tacere". La cantante ha poi detto con forza: “Io non sono carne” , aderendo alla campagna social lanciata dal direttore del settimanale femminile F Luca Dini. Il pubblico ha accolto la dolorosa rivelazione con un lungo applauso.

Loredana Bertè vittima di violenza

Loredana Bertè aveva già parlato dell'espisodio durante un'intervista a Verissimo: “A 16 anni sono stata violentata. Facevo serate con le collettine e andavamo in giro per l’Italia, io ero l’unica ragazza vergine del gruppo. Una sera sono uscita con un ragazzo che da un mese mi regalava le rose. Lui mi ha portato in un appartamento. Quando ho sentito che chiudeva la porta con il lucchetto ho avuto terrore, mi ha riempita di botte e mi ha violentata. Questa cosa non l’ho potuta dire a nessuno e non ho denunciato. Ma per anni non mi sono fatta avvicinare dagli uomini, ero traumatizzata”.