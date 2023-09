Kanye West mezzo nudo in barca: scandalo a Venezia

Kanye West sempre eccessivo. Il rapper è al centro di una nuova polemica: è stato paparazzato a Venezia , insieme alla moglie Bianca Censori , in atteggiamenti intimi su un taxi acqueo. Le immagini non mentono: si vede il cantante con i pantaloni abbassati sotto la vita e le natiche praticamente nude. Tra le ginocchia, la 28enne di origini italiane ma nata e cresciuta in Australia che ha sposato in gran segreto qualche mese fa dopo il divorzio da Kim Kardashian.

Kanye West nudo a Venezia rischia una denuncia

Stando a quanto riporta il The Sun, il filmato sarebbe stato acquisito dalla polizia locale di Venezia: se i sospetti dovessero diventare certezze, per Kanye West e la moglie Bianca Censori potrebbe scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Al momento nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati: una volta scesi sulla terraferma, dopo il siparietto bollente, l'artista si è coperto il volto e si è concesso una passeggiata mano nella mano con la sua dolce metà.

La reazione indignata di Kim Kardashian

Sempre il The Sun ha rivelato che Kim Kardashian sarebbe "disperatamente imbarazzata e preoccupata" dalla situazione. La star è stata sposata con Kanye West dal 2014 al 2022: la coppia ha avuto quattro figli. "Kim è ormai certa che qualcosa non va in Kanye. È così preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca e non sa come spiegherà tutto ai bambini", ha spifferato una fonte. Quella a Venezia è solo una delle ultime uscite infelici di West, che tempo fa è stato bannato da Twitter per alcune frasi controverse sugli ebrei.