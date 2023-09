Mihajlovic, la moglie Arianna svela l'ultimo desiderio: "Lazio e Londra, cosa voleva fare"

Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso dicembre, aveva un sogno: "Allenare la Lazio". Lo ha svelato sua moglie, Arianna, in un'intervista al settimanale "Chi": "Avrebbe voluto farlo a tutti i costi, i miei tre figli sono laziali. Era il suo sogno nel cassetto". Non solo: poco prima di morire Sinisa aveva ben chiari in mente alcuni progetti: "Voleva andare a trovare Antonio Conte e De Zerbi a Londra per seguire i loro allenamenti e parlare di calcio e tecnica tra allenatori. Poi purtroppo non ce l'ha fatta".