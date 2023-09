Kanye West e la moglie banditi a Venezia per atti osceni

Kanye West e Bianca Censori banditi da una società di motoscafi a Venezia

Dopo che le immagini hanno fatto il giro del mondo, la Venezia Turismo Motoscafi, la società che ha noleggiato la barca al cantante, ha parlato in esclusiva con Daily Mail Australia, confermando che la coppia "non è più la benvenuta" a bordo delle loro barche. Nella sua dichiarazione la società ha condannato l'attività volgare della coppia, pur confermando di essere "completamente all'oscuro" di ciò che è accaduto sulla barca fino a quando le foto sono state rese pubbliche. "A bordo, l'autista doveva tenere d'occhio il traffico e non ha visto queste oscenità. Se ciò fosse accaduto, sarebbe sceso immediatamente e avrebbe segnalato i trasgressori a chi di dovere", si legge nel comunicato.

La reazione indignata di Kim Kardashian

Sempre il The Sun ha rivelato che Kim Kardashian sarebbe "disperatamente imbarazzata e preoccupata" dalla situazione. La star è stata sposata con Kanye West dal 2014 al 2022: la coppia ha avuto quattro figli. "Kim è ormai certa che qualcosa non va in Kanye. È così preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca e non sa come spiegherà tutto ai bambini", ha spifferato una fonte. Quella a Venezia è solo una delle ultime uscite infelici di West, che tempo fa è stato bannato da Twitter per alcune frasi controverse sugli ebrei.