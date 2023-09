Barbara D'Urso ha lasciato l'Italia: "Inizia la mia nuova avventura"

Barbara D'Urso si è trasferita in Inghilterra: la presentatrice ha lasciato l'Italia dopo l'addio forzato a Mediaset, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto. "Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura...Continua...#colcuore", ha scritto su Instagram.