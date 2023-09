Muore a 14 anni dopo aver mangiato la patatina più piccante al mondo

Un 14enne del Massachusetts è morto dopo aver preso parte alla sfida su TikTok One Chip Challenge, che consiste nel resistere più a lungo possibile dopo aver mangiato una patatina considerata la più piccante al mondo. Harris Wolobah ha mangiato la patatina estremamente piccante a scuola e ha subito sviluppato mal di pancia. Rientrato a casa all’inizio si è sentito meglio ma poi, poco prima di uscire per partecipare alle selezioni scolastiche della squadra di basket, è stato trovato svenuto. L'adolescente è stato portato d'urgenza in un vicino ospedale, dove è deceduto. La causa della morte non è stata ancora confermata poiché si attendono i risultati dell'autopsia ma la madre di Wolobah è convinta che il figlio sia morto per complicazioni dovute allo spuntino piccante.