Approvata a Venezia la tassa d'ingresso: al via dalla primavera 2024

Via libera al ticket di ingresso a Venezia dal 2024. Il costo sarà di 5 euro anche se al momento non è ancora chiaro in quali giorni sarà in vigore. Lo stabilirà presto il sindaco della città Luigi Brugnaro, insieme a tutta la sua giunta. La tassa è nata con l'intento di "controllare" le giornate da bollino nero, quelle con troppo turisti, che dovrebbero essere in tutto trenta. "Ci poniamo come apripista a livello mondiale, consapevoli dell’urgenza di trovare un nuovo equilibrio tra i diritti di chi a Venezia ci vive, ci studia o ci lavora e di chi visita la città - spiega l’assessore al Turismo Simone Venturini - Per questo, in determinati periodi e in alcune giornate, si rende necessaria una gestione dei flussi innovativa, in grado di porre un freno al turismo giornaliero. Di sicuro non è un provvedimento per fare cassa".