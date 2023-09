Alena Seredova commossa sui social: "Faccio fatica a dormire"

Non è un momento facile per Alena Seredova, come confessato su Instagram dalla modella, che si è mostrata ai suoi follower quasi in lacrime. Il figlio Louis Thomas, nato 15 anni fa dal matrimonio naufragato con Gigi Buffon, ha lasciato Torino, dove è nato e cresciuto, per trasferirsi a Pisa. Qui ha ottenuto il suo primo contratto da calciatore e ora gioca tra le fila degli Under 16 nel ruolo di attaccante. Il ragazzino si è dunque trasferito in Toscana, a chilometri e chilometri di distanza dalla sua famiglia.