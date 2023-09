Paola Turani, imbarazzo a Venezia: si avvicina alla folla ma nessuno la riconosce

Imbarazzo al Festival di Venezia 2023 per Paola Turani. L'influencer, fasciata in un elegante abito bianco, si è avvicinata alla folla dopo aver calcato il red carpet ma nessuno l'ha riconosciuta per un selfie ricordo o una stretta di mano. La Turani ha cercato dei consensi alle trensenne dove di solito si accalcano i fan ma senza ottenere alcun risultato. Quando si è resa conto della gaffe, ha abbasato la testa e si è defilata. Il filmato è diventato virale su TikTok ma la diretta interessata ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo.